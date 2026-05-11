В Ростове планируют возвести мемориал памяти военных корреспондентов

В донской столице готовится к установке памятник, посвящённый журналистам, отдавшим жизни при выполнении профессионального долга в зонах вооружённых конфликтов. С такой инициативой выступил Анатолий Максак, возглавляющий региональное отделение Союза журналистов России.
Работа над созданием памятника поручена скульптору Дмитрию Лындину. Мастер уже подготовил художественную концепцию и макет будущего монумента.
«Трое наших коллег из окружной газеты “Военный вестник юга России” погибли, выполняя редакционное задание на передовой. Мы считаем своим долгом сохранить память о военных корреспондентах, павших при исполнении служебных обязанностей», — подчеркнул Анатолий Максак.
Высота композиции составит 2,2 метра. Мемориал планируется разместить в Университетском переулке — напротив корпуса филологического и журналистского факультета Южного федерального университета.