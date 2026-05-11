В Воронеже ограничили захоронения на двух кладбищах

В Воронеже официально закрыли для новых захоронений Первомайское и Казанское кладбища. Соответствующие постановления, ограничивающие использование этих территорий, были опубликованы на сайте городской администрации.
Согласно новым правилам, на кладбище по улице Осенней, 20д (Первомайское) теперь допускаются только подзахоронения к уже покоящимся родственникам. На Казанском кладбище (Ленинский проспект, 203б), которое фактически не использовалось по назначению более 20 лет, условия еще строже: там разрешено исключительно погребение урн с прахом в родственные могилы.
Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что Воронежцы переживают за состоянии старейшего сохранившегося кладбища — Тернового. Читатели сообщили нам, что замечают, запустение на благоустроенной несколько лет назад территории.