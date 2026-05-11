Влияют ли иностранные граждане на цены на квартиры в Минске, рассказали в Национальном кадастровом агентстве.
Среди нерезидентов, которые покупают недвижимость в белорусской столице "абсолютное большинство — граждане России (60%). За ним (менее 5%) следуют представители Литвы, Китая, Украины.
«В среднем за 2024−2026 годы количество квартир, приобретенных с участием граждан РФ, стабильно — 140−145 в квартал», — говорят в НКА. То есть россияне покупают в Минске 560−580 квартир в год.
Граждане РФ предпочитают покупать современное жилье в новых микрорайонах. Так, в первом квартале 2026 года 40% квартир, купленных нерезидентами, расположены в микрорайонах: Минск-Мир, Сухарево, Лебяжий, Либкнехта, Маяк Минска.
В Национальном кадастровом агентстве отметили, что иностранные покупатели не оказывают определяющего влияния на общий ценовой уровень в Минске:
«Их доля стабильна (4−6%), абсолютное большинство сделок совершается гражданами Беларуси».
Ранее мы писали, что происходит с давлением в разное время суток, и почему оно часто повышается ночью и утром: врачи назвали белорусам главные риски.