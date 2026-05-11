В Калининграде проведут акцию по ранней диагностике рака кожи. Бесплатно проверить родинки можно будет с 25 мая по 26 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.
Акцию проведут в калининградском Центре специализированных видов медицинской помощи. Жители региона смогут бесплатно проверить родинки с помощью дерматоскопии и получить консультацию врача-дерматовенеролога.
«Специалисты рекомендуют пройти осмотр если родинка меняет размер, форму, цвет, увеличивается в размерах, кровоточит, чешется или расположена на открытом участке тела и часто травмируется», — говорится в сообщении.
Записаться на приём можно по телефону регистратуры — 8 (4012) 313−185. Центр находится на улице Барнаульской, 6.