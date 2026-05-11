Какой сегодня праздник: Международный день медицинской сестры

12 мая также отмечают День синдрома хронической усталости и День ежиного сопения.

Источник: Хабаровский край сегодня

Международный день медицинской сестры — это профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 12 мая. Он посвящен работникам сестринского дела — медицинским сестрам, медбратьям, санитарам и другим специалистам среднего медицинского персонала. Дата выбрана в честь дня рождения в 1820 году Флоренс Найтингейл — основоположница современного сестринского дела. Во время Крымской войны (1853−1856 годы) Флоренс Найтингейл организовала систему санитарной помощи и ухода за ранеными солдатами. Благодаря ее усилиям, которые включали соблюдение гигиены, разделение больных по палатам в зависимости от заболевания, строительство бань, прачечных и больничных кухонь, смертность в военных госпиталях снизилась с 42,7% до 2,2%. После войны она основала первую школу профессиональных медсестер в Лондоне, что положило начало систематическому обучению в этой сфере.

И еще один праздник в честь Флоренс Найтингейл — День синдрома хронической усталости. Известно, что она страдала от синдрома хронической усталости (СХУ) и тем самым привлекла внимание к этому состоянию. До 1980‑х годов симптомы СХУ часто списывали на переутомление, вегетососудистую дистонию или даже «игру воображения» пациентов. Первая крупная вспышка заболевания была зафиксирована в середине 1980‑х в штате Невада (США). С тех пор медики стали воспринимать СХУ как отдельное заболевание, требующее диагностики и терапии. Синдром хронической усталости, также известный как миалгический энцефаломиелит, — это состояние, при котором человек испытывает непреодолимую усталость, не проходящую даже после отдыха.

День ежиного сопения — неофициальный и довольно необычный праздник. Название связано с тем, что ежи действительно издают характерные звуки — сопят, хрюкают, фыркают. Это часть их коммуникацию. Сопение может быть слышно, когда еж исследует территорию или ищет пищу. В брачный период ежи становятся более «вокальными» — самцы могут издавать последовательности звуков, напоминающие своеобразное «пение», чтобы привлечь самку. Звуки также служат для выражения эмоций: недовольства, испуга или, наоборот, спокойствия.

