Какой сегодня праздник: Международный день медицинской сестры

И еще один праздник в честь Флоренс Найтингейл — День синдрома хронической усталости. Известно, что она страдала от синдрома хронической усталости (СХУ) и тем самым привлекла внимание к этому состоянию. До 1980‑х годов симптомы СХУ часто списывали на переутомление, вегетососудистую дистонию или даже «игру воображения» пациентов. Первая крупная вспышка заболевания была зафиксирована в середине 1980‑х в штате Невада (США). С тех пор медики стали воспринимать СХУ как отдельное заболевание, требующее диагностики и терапии. Синдром хронической усталости, также известный как миалгический энцефаломиелит, — это состояние, при котором человек испытывает непреодолимую усталость, не проходящую даже после отдыха.