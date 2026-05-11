В Ивановской области приняли уже более 5 тысяч круизных туристов

Более 5 тыс. круизных туристов и 27 теплоходов приняли в Ивановской области. Увеличение количества путешествий внутри страны — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте туризма региона.
Наибольшее число гостей побывало в городе Плесе, туда прибыли 13 теплоходов и почти 3 тыс. туристов. Город Кинешма встретил 11 теплоходов и около 2 тыс. путешественников. Город Юрьевец посетили 3 теплохода и порядка 300 гостей.
Напомним, что эти волжские города стали частью национального туристического маршрута «Золотое кольцо», что способствует развитию внутреннего и въездного туризма, увеличению туристского потока, а также позволит гостям региона почувствовать атмосферу малых городов, ознакомиться с достопримечательностями и посетить уникальные событийные мероприятия региона.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.