Ура, победа! ФК «Ростов» разгромил «Акрон», забив тольяттинцам три мяча

ФК «Ростов» взял три очка в Тольятти, обыграв «Акрон» в матче 29‑го тура Мир Российской Премьер‑Лиги сезона‑2025/2026. Счёт по итогам матча составил 1:3 в пользу гостей. Победа получилась не только эффектной, но и максимально практичной: дончане обезопасили себя от стыковых матчей и досрочно сохранили место в РПЛ.
Три — сопернику, один — себе.
Ключевые события уложились в первый тайм, который «Ростов» провёл на удивление уверенно. Команда Джонатана Альбы не стала осторожничать из‑за статуса выездной игры — наоборот, гости регулярно находили пространство, много били и доводили атаки до конкретики. «Акрон», оставшийся без Артёма Дзюбы, выглядел менее убедительно впереди и заметно чаще терял мяч под давлением.
Счёт открылся на 21‑й минуте: ростовчане заработали стандарт на левом фланге. Полузащитник Кирилл Щетинин блестяще исполнил штрафной — мяч перелетел стенку и нырнул в ближний угол. Вратарь хозяев поля Виталий Гудиев коснулся мяча, но остановить удар не сумел — 0:1.
На 39‑й минуте «Ростов» сделал счёт 0:2. Полузащитник Мохаммад Мохеби получил мяч на левом полуфланге, несколькими касаниями подготовил удар и закрутил его в дальний угол — с отскоком от штанги. По красоте этот эпизод вполне мог бы стать голом тура.
Хозяева сумели внести интригу на 42‑й минуте, но гол получился не без доли случайности: после навеса и ошибки на выходе мяч от головы защитника «жёлто-синих» Умара Сако отправился в собственные ворота — автогол, 1:2. Однако на перерыв команды всё равно ушли с разницей в два мяча. Уже в добавленное время к первому тайму защитник клуба «Ростов» Виктор Мелёхин воспользовался суматохой в штрафной и промахом голкипера, который не разобрался в эпизоде. Счёт составил 1:3.
После паузы «Акрон» попытался вернуться в игру: больше владел мячом, чаще грузил в штрафную и в целом выглядел острее, чем до перерыва.
Метрика, которая выявляет ожидаемые голы, явно не отражала ситуацию на поле — хозяева смотрелись достойно (0,84 против 1,53), а в концовке у них были моменты, когда один точный удар мог бы вернуть нерв игре. Но «Ростов» отработал по счёту дисциплинированно — перекрыл зоны, спокойно пережил давление и не дал сопернику забить второй.
В конце встречи эмоции вылились в серию предупреждений: жёлтые карточки получили сразу три футболиста — представители обеих команд. Но на итоговый результат это уже не повлияло — «Ростов» довёл матч до победы.
Игра оказалась столь яркой, а победа такой убедительной, что губернатор Дона Юрий Слюсарь лично поздравил ребят с блестящим результатом. Глава региона связался с футболистами по телефону и отметил, что таким результатом «жёлто-синие» обеспечили себе место в Премьер-лиге на новый сезон.
После 29 туров у южан 33 очка и 10‑е место в таблице. «Акрон» с 27 очками остаётся 13‑м и продолжит борьбу за сохранение прописки. В 30‑м туре 17 мая «Акрон» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а «Ростов» дома встретится с «Зенитом».