Больницы Подмосковья провели 5 тыс. телемедицинских консультаций с января

Специалисты с января провели в больницах Московской области 5 тыс. телемедицинских консультаций. Инновационная система, благодаря которой они были организованы, внедрена при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Система позволяет родственникам пациентов, находящихся на стационарном лечении, оперативно получать информацию о состоянии их здоровья без личного посещения медицинского учреждения. Сервис работает через единый контактный центр по номеру 122. Информация о состоянии пациента предоставляется в течение 24 часов. Получить сведения можно только о совершеннолетних пациентах, которые при госпитализации указали данные своих родственников или доверенных лиц.
