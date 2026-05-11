Больницы Подмосковья провели 5 тыс. телемедицинских консультаций с января

Система позволяет родственникам пациентов, находящихся на стационарном лечении, оперативно получать информацию о состоянии их здоровья без личного посещения медицинского учреждения. Сервис работает через единый контактный центр по номеру 122. Информация о состоянии пациента предоставляется в течение 24 часов. Получить сведения можно только о совершеннолетних пациентах, которые при госпитализации указали данные своих родственников или доверенных лиц.