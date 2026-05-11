В Санкт-Петербурге обсудили сотрудничество с Африкой

Участие российских специалистов в реализации проектов на африканском континенте обсудили в Санкт-Петербурге. Развитие международного сотрудничества и экспортного потенциала соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле города.
На полях Международного транспортно-логистического форума вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков провел рабочие встречи с представителями Тоголезской Республики и Республики Нигер. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в условиях активного развития африканских стран, которым необходимы модернизация промышленности, развитие городской инфраструктуры и внедрение современных технологических решений.
Среди перспективных направлений взаимодействия — энергетика, сельское хозяйство, водоочистка, информационные технологии и высшее образование. Санкт-Петербург готов предложить партнерам современную сельскохозяйственную и грузовую технику. У города уже есть успешный опыт поставок продукции Петербургского тракторного завода на африканский континент.
Кроме того, петербургские предприятия могут оказать содействие в поставках медицинского оборудования и фармацевтической продукции. Отдельное внимание участники встреч уделили организации бизнес-миссии. В том числе стороны рассмотрели перспективы изучения транзитных маршрутов грузоперевозок из Санкт-Петербурга через тоголезский порт Ломе.
«Только объединяя ресурсы, опыт и технологии, мы сможем обеспечить устойчивое развитие и взаимный прогресс. Сотрудничество — это не просто обмен, это инвестиция в общее будущее», — отметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.