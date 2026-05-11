В башкирском селе Красный Урюш модернизируют базу отдыха

Базу отдыха «Усадьба Груздева» модернизируют в селе Красный Урюш Республики Башкортостан. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве предпринимательства и туризма региона.
База отдыха расположена на территории памятника архитектуры и культурного наследия — бывшей купеческой усадьбы семьи Груздевых. На развитие объекта направили 17,5 млн рублей субсидии. Общий объем инвестиций в проект превышает 37,9 млн рублей.
Средства господдержки используют для установки шести модульных домов, рассчитанных на 36 мест, обустройства пляжа с санитарным блоком, а также закупки туристического инвентаря. Для гостей приобретут тюбинги, коньки, лодки, каяки, велосипеды, сапборды и катамараны. Кроме того, реализация проекта позволит создать шесть новых рабочих мест.
«База отдыха “Усадьба Груздева” — хороший пример государственной поддержки, которая помогла создать современную инфраструктуру на территории исторической усадьбы», — отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.
