Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В башкирском селе Красный Урюш модернизируют базу отдыха

Она расположена на территории памятника архитектуры и культурного наследия — бывшей усадьбы семьи Груздевых.

Источник: Национальные проекты России

Базу отдыха «Усадьба Груздева» модернизируют в селе Красный Урюш Республики Башкортостан. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве предпринимательства и туризма региона.

База отдыха расположена на территории памятника архитектуры и культурного наследия — бывшей купеческой усадьбы семьи Груздевых. На развитие объекта направили 17,5 млн рублей субсидии. Общий объем инвестиций в проект превышает 37,9 млн рублей.

Средства господдержки используют для установки шести модульных домов, рассчитанных на 36 мест, обустройства пляжа с санитарным блоком, а также закупки туристического инвентаря. Для гостей приобретут тюбинги, коньки, лодки, каяки, велосипеды, сапборды и катамараны. Кроме того, реализация проекта позволит создать шесть новых рабочих мест.

«База отдыха “Усадьба Груздева” — хороший пример государственной поддержки, которая помогла создать современную инфраструктуру на территории исторической усадьбы», — отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.