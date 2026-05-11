17-летняя нижегородка стала фигуранткой уголовного дела о дропперстве

Уголовное дело по факту дропперства возбуждено в Тоншаевском округе Нижегородской области — несовершеннолетняя местная жительница оказалась втянута в схему незаконных денежных переводов, замаскированную под «заработок» в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным правоохранителей, в переписку с неизвестным человеком в мессенджере вступила 17-летняя девушка. Собеседник предложил ей якобы легальный способ заработка, связанный с операциями с криптовалютой. Для работы подростка попросили передать персональные данные и реквизиты банковской карты.
После этого на счёт девушки начали поступать деньги от неизвестных отправителей. По указанию так называемого «куратора» она переводила средства на другие банковские счета и номера телефонов. За каждую операцию несовершеннолетняя получала вознаграждение — около полутора процентов от суммы перевода.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников схемы.
В региональном управлении МВД напоминают: передача банковских данных посторонним и участие в переводах денег по указанию неизвестных лиц может привести к уголовной ответственности.