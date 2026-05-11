В подмосковном селе Ашитково после ремонта открыли амбулаторию

Теперь медпомощь рядом с домом смогут получать более 4 тыс. жителей Воскресенского округа.

Источник: Национальные проекты России

Сельскую амбулаторию открыли после ремонта в селе Ашитково Московской области. Работы проходили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Теперь медицинскую помощь рядом с домом смогут получать более 4 тыс. жителей Воскресенского округа, в том числе почти 800 детей. В здании амбулатории заменили системы отопления и водоснабжения, дверные блоки и сантехнику. Также специалисты обновили входную группу и закупили новую мебель.

На первом этаже амбулатории разместили стоматологический кабинет, на втором — процедурные и прививочные. Там можно сделать ЭКГ, пройти первый этап диспансеризации и получить консультацию врачей общей практики. Кроме того, в учреждении работает дневной стационар на пять коек. В ближайшее время планируется открыть аптечный пункт.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.