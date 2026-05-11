Суд оставил детям пермского бизнесмена особняк под Москвой стоимостью 161 млн рублей

Суд установил, что жилой дом является единственным жильем не для Николая Тихоновца, а для госпожи Тихоновец и ее трех несовершеннолетних детей. Для Ксении Тихоновец ½ доли в праве собственности на жилой дом является не просто активом, а единственным средством реализации своего конституционного права на жилище, решил суд. Перспектива продажи жилого дома не может быть равнозначна выселению граждан, а тем более — несовершеннолетних детей, отметила инстанция. В материалах дела указано, что за время проживания по указанному адресу у детей господина Тихоновца сложились устойчивые социальные связи: они получают образование в соседней школе, посещают спортивные секции, у них сложился прочный круг общения с проживающими неподалеку сверстниками из числа соседей, одноклассников.