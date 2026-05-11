В Иванове пройдет областной форум «День предпринимателя — 2026»

Ежегодный областной форум «День предпринимателя — 2026» пройдет 21 мая в центре «Солярис» в городе Иваново. Поддержка малого и среднего бизнеса в регионе осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре развития предпринимательства и поддержки экспорта региона.
Форум объединит экспертов и представителей делового сообщества. Участники смогут обсудить актуальные вопросы развития бизнеса, обменяться опытом, найти новых партнеров и ознакомиться с практическими инструментами для роста.
Главной темой форума в 2026 году станет «Жизненный цикл продукта». Эксперты расскажут, как управлять развитием продукта, продлевать его жизненный цикл, повышать продажи, конкурентоспособность и лояльность клиентов.
В программе форума запланировано обсуждение таких направлений, как новый потребитель в цифровую эпоху, глобализация бизнеса из любой точки, ускорение жизненного цикла продукта, а также векторы трансформации, риски и возможности для предпринимателей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.