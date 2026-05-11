Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Радиостанция Судного дня» заговорила о «головчатом матоморфе»

Известная как «радиостанция Судного дня» УВБ-76 в понедельник, 11 мая, вышла в эфир с четырьмя новыми сообщениями. Около 10:33 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «головчатый», в 11:30 — «матоморф», в 12:36— «мэтролук», а в 15:42 — «негромкий». Эти шифровки также содержали и наборы цифр.

Известная как «радиостанция Судного дня» УВБ-76 в понедельник, 11 мая, вышла в эфир с четырьмя новыми сообщениями. Около 10:33 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «головчатый», в 11:30 — «матоморф», в 12:36— «мэтролук», а в 15:42 — «негромкий». Эти шифровки также содержали и наборы цифр.

— НЖТИ 44230 НЕГРОМКИЙ 7692 0076, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Еще 30 апреля УВБ-76 вышла в эфир впервые за пять дней — в 19:00 по Москве прозвучало слово «сексофай», а позднее в 20:35, станция передала слово «кобчик».

25 апреля американская военная система связи HFGCS, которую иногда называют аналогом «радио Судного дня», вновь передала сигнал — в трансляции прозвучала зашифрованная комбинация длиной в 21 символ на частоте 8992 килогерца.

Местоположение и назначение самой УВБ-76 доподлинно неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Поэтому вокруг станции сформировалось множество конспирологических теорий. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».