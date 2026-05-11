«Радиостанция Судного дня» заговорила о «головчатом матоморфе»

Известная как «радиостанция Судного дня» УВБ-76 в понедельник, 11 мая, вышла в эфир с четырьмя новыми сообщениями. Около 10:33 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «головчатый», в 11:30 — «матоморф», в 12:36— «мэтролук», а в 15:42 — «негромкий». Эти шифровки также содержали и наборы цифр.
— НЖТИ 44230 НЕГРОМКИЙ 7692 0076, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Еще 30 апреля УВБ-76 вышла в эфир впервые за пять дней — в 19:00 по Москве прозвучало слово «сексофай», а позднее в 20:35, станция передала слово «кобчик».
25 апреля американская военная система связи HFGCS, которую иногда называют аналогом «радио Судного дня», вновь передала сигнал — в трансляции прозвучала зашифрованная комбинация длиной в 21 символ на частоте 8992 килогерца.
Местоположение и назначение самой УВБ-76 доподлинно неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Поэтому вокруг станции сформировалось множество конспирологических теорий. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».