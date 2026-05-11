Стало известно, где пройдет прощание с актером из сериала «Возвращение Мухтара» Вячеславом Николаевым

Прощание с актером Вячеславом Николаевым состоится в морге Боткинской больницы.

Источник: Комсомольская правда

Церемония прощания с бывшим актером Российского академического молодежного театра (РАМТ) и заслуженным артистом РФ Вячеславом Николаевым состоится в среду, 13 мая, в морге Городской клинической больницы им. С. П. Боткина. Об этом ТАСС сообщили в театре со ссылкой на вдову актера.

«Прощание с Вячеславом Николаевым пройдет в морге Боткинской больницы в среду. Церемония начнется в 11:15», — сказал собеседник агентства.

Напомним, бывший актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) умер 8 мая. Ему было 67 лет.

Николаев родился в 1968 году, а в 1989-м окончил ЛГИТМиК. На протяжении 20 лет он служил в театре «Сфера», а также два года в Театре сатиры. Актер сыграл более 20 ролей в кино и сериалах, включая роль Иванова в «Возвращении Мухтара».