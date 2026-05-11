Стало известно, где пройдет прощание с актером из сериала «Возвращение Мухтара» Вячеславом Николаевым

Николаев родился в 1968 году, а в 1989-м окончил ЛГИТМиК. На протяжении 20 лет он служил в театре «Сфера», а также два года в Театре сатиры. Актер сыграл более 20 ролей в кино и сериалах, включая роль Иванова в «Возвращении Мухтара».