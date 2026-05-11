Петербургские горнолыжники взяли пять наград на Кубке России в Кировске

Спортсмены из Санкт-Петербурга взяли пять наград на Кубке России по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в городе Кировске. Мероприятие прошло при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Выборгского района.
Соревнования прошли с 12 по 17 апреля на базе горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». За медали боролись спортсмены из шести регионов России. Санкт-Петербург на соревнованиях представляли воспитанники спортивной школы «Трамплин» в составе городской сборной.
Петербургские спортсмены показали высокий уровень подготовки и завоевали пять наград. Иван Васильев стал серебряным призером в слаломе, супергиганте и суперкомбинации, а также получил бронзу в слаломе-гиганте. Александра Девятовская взяла серебро в дисциплине слалом-гигант.
Конкуренция на трассе была высокой. В соревнованиях участвовали сильнейшие российские спортсмены, в том числе победители и призеры зимней Паралимпиады 2026 года Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.