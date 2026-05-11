Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургские горнолыжники взяли пять наград на Кубке России в Кировске

Спортсмены показали высокий уровень подготовки.

Источник: Национальные проекты России

Спортсмены из Санкт-Петербурга взяли пять наград на Кубке России по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в городе Кировске. Мероприятие прошло при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Выборгского района.

Соревнования прошли с 12 по 17 апреля на базе горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». За медали боролись спортсмены из шести регионов России. Санкт-Петербург на соревнованиях представляли воспитанники спортивной школы «Трамплин» в составе городской сборной.

Петербургские спортсмены показали высокий уровень подготовки и завоевали пять наград. Иван Васильев стал серебряным призером в слаломе, супергиганте и суперкомбинации, а также получил бронзу в слаломе-гиганте. Александра Девятовская взяла серебро в дисциплине слалом-гигант.

Конкуренция на трассе была высокой. В соревнованиях участвовали сильнейшие российские спортсмены, в том числе победители и призеры зимней Паралимпиады 2026 года Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.