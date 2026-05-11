Талалаев добился с «Балтикой» лучшего результата в истории клуба

«Даже собаке приятна похвала, она хвостиком виляет. Но мы понимаем, что мы не доиграли до конца. Хотелось бы немного по-другому заканчивать, мне, во всяком случае, точно и руководителям клуба. Пока нас не ждали, мы играли, пока не раскусили, не разложили, не проанализировали полностью. И то весной мы обыграли ЦСКА, сыграли вничью с “Краснодаром”, он от нас отскочил. Для меня мои футболисты — самые лучшие», — подвёл предварительные итоги сезона Андрей Талалаев после поражения от «Локомотива».