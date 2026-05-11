Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машков, Хабенский, Неелова, Яковлева, Безруков и ещё более 200 артистов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Сегодня у Кремлёвской стены прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата от имени Российского театрального общества. Венки и живые цветы к Вечному огню принесли: председатель СТД РФ Владимир Машков, Константин Хабенский, Марина Неелова, Юрий Куклачёв, Елена Яковлева, Сергей Безруков, Надежда Бабкина, Александр Зацепин, Константин Райкин, Иван Олешко, Александр Домогаров, Мария Захарова, Александр Михайлов и ещё более 200 артистов. Александр Михайлов встал на колени перед Могилой Неизвестного Солдата и перекрестился. Марина Неелова вспоминала, что прошла всю войну, и рассказывала, как встретила День Победы. В церемонии также участвовали начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Второй год подряд это событие подтверждает сплочённость театрального сообщества в деле сохранения исторической памяти и служит знаком связи поколений.

75

Сегодня у Кремлёвской стены прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата от имени Российского театрального общества.

Венки и живые цветы к Вечному огню принесли: председатель СТД РФ Владимир Машков, Константин Хабенский, Марина Неелова, Юрий Куклачёв, Елена Яковлева, Сергей Безруков, Надежда Бабкина, Александр Зацепин, Константин Райкин, Иван Олешко, Александр Домогаров, Мария Захарова, Александр Михайлов и ещё более 200 артистов.

Александр Михайлов встал на колени перед Могилой Неизвестного Солдата и перекрестился. Марина Неелова вспоминала, что прошла всю войну, и рассказывала, как встретила День Победы.

В церемонии также участвовали начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Второй год подряд это событие подтверждает сплочённость театрального сообщества в деле сохранения исторической памяти и служит знаком связи поколений.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше