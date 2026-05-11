Машков, Хабенский, Неелова, Яковлева, Безруков и ещё более 200 артистов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Сегодня у Кремлёвской стены прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата от имени Российского театрального общества. Венки и живые цветы к Вечному огню принесли: председатель СТД РФ Владимир Машков, Константин Хабенский, Марина Неелова, Юрий Куклачёв, Елена Яковлева, Сергей Безруков, Надежда Бабкина, Александр Зацепин, Константин Райкин, Иван Олешко, Александр Домогаров, Мария Захарова, Александр Михайлов и ещё более 200 артистов. Александр Михайлов встал на колени перед Могилой Неизвестного Солдата и перекрестился. Марина Неелова вспоминала, что прошла всю войну, и рассказывала, как встретила День Победы. В церемонии также участвовали начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Второй год подряд это событие подтверждает сплочённость театрального сообщества в деле сохранения исторической памяти и служит знаком связи поколений.