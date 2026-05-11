В Саратове прошел международный конкурс пианистов

Международный конкурс пианистов имени С. С. Бендицкого состоялся в Саратове при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Саратовской области.
Конкурс прошел с 29 апреля по 6 мая. В этом году его посвятили памяти выдающегося пианиста, педагога, народного артиста Российской Федерации, профессора Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова Альберта Тараканова. Он ушел из жизни 5 января 2026 года. На протяжении последних десяти лет Альберт Михайлович возглавлял жюри конкурса.
«В этом году конкурс посвящен Альберту Михайловичу Тараканову — выдающемуся пианисту, педагогу, народному артисту Российской Федерации, действительному члену-корреспонденту Академии искусств РФ, профессору Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Он был верным хранителем традиций своих учителей — великих педагогов Семена Соломоновича Бендицкого и Генриха Густавовича Нейгауза», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
В отборочном туре приняли участие 148 пианистов. Среди них — учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств, специализированных музыкальных школ и лицеев, студенты учреждений среднего профессионального и высшего образования, магистранты, ассистенты-стажеры, а также концертные исполнители в возрасте до 30 лет. По итогам отборочного этапа к очным конкурсным прослушиваниям допустили 90 участников.
Участники представляли Россию, Белоруссию, Индонезию, Казахстан, Китай и Турцию. Российские конкурсанты приехали из 25 регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь.
Также в рамках конкурса состоялась научно-практическая конференция «Приношение Учителю. Памяти А. М. Тараканова» и прошли мастер-классы членов жюри.
