Трамп: Перемирие США с Ираном дышит на ладан

Режим временного прекращения огня США с Ираном находится под угрозой срыва, он буквально «дышит на ладан». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, которая проходила в Белом доме.
«Оно (перемирие — прим. ред.) находится на искусственном жизнеобеспечении», — заявил Трамп, комментируя новый ответ Тегерана на американские предложения.
По словам лидера Штатов, после ознакомления с иранским ответом он расценивает нынешнее перемирие как «невероятно слабое». По его мнению, все может рухнуть очень быстро. Реакцию Тегерана Трамп охарактеризовал крайне пренебрежительно, назвав ответ республики «собачим бредом».
Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи исчез из публичного пространства. Причем это произошло именно в тот момент, когда Тегеран и Вашингтон почти приблизились к заключению мирной сделки. Западные СМИ утверждают, что пропажа политика может сорвать переговорный процесс.