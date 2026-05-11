Трамп: Перемирие США с Ираном дышит на ладан

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи исчез из публичного пространства. Причем это произошло именно в тот момент, когда Тегеран и Вашингтон почти приблизились к заключению мирной сделки. Западные СМИ утверждают, что пропажа политика может сорвать переговорный процесс.