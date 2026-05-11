В Волхове в Ленобласти провели субботник

Субботник прошел в лесопарке имени П. Г. Антипова в городе Волхове Ленинградской области по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в комитете по природным ресурсам региона.
К уборке территории присоединились местные жители, ветераны, волонтеры, учащиеся школьных лесничеств. Они очистили лесопарк от валежника и сухостоя. Под руководством сотрудников лесничества на территории высадили шаровидные ивы.
Лесопарк носит имя заслуженного ленинградского лесничего Петра Антипова. Он прошел Великую Отечественную войну, получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, продолжил учебу и посвятил свою жизнь лесному хозяйству. Почти 40 лет Петр Антипов работал в Волховском лесхозе и вырастил несколько десятков гектаров леса, которые стали известны как «антиповские рощи».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.