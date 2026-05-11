В Волхове в Ленобласти провели субботник

Лесопарк носит имя заслуженного ленинградского лесничего Петра Антипова. Он прошел Великую Отечественную войну, получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, продолжил учебу и посвятил свою жизнь лесному хозяйству. Почти 40 лет Петр Антипов работал в Волховском лесхозе и вырастил несколько десятков гектаров леса, которые стали известны как «антиповские рощи».