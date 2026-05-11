В Калининграде прошел всероссийский форум молодых строителей

Он объединил более 400 студентов и старшеклассников.

Всероссийский форум «Молодой специалист — строитель будущего» прошел в Калининграде при поддержке нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Мероприятие состоялось на площадке Калининградского государственного технического университета. Форум объединил более 400 студентов и старшеклассников, которые планируют связать свое будущее со строительной отраслью. Он стал площадкой для прямого диалога между молодежью, представителями власти и бизнеса.

«Хотелось бы, чтобы участники форума применили полученные знания на практике и не боялись трудностей на этом пути», — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Черномаз.

На форуме прошли круглые столы, деловые игры и мастер-классы от ведущих экспертов и партнеров мероприятия. Среди них — компании «Нацпроектстрой», «ЦСК», Союз строителей и другие организации.

Участники обсудили трудоустройство молодых специалистов, мотивацию кадров, современные тенденции в строительстве и возможности профессионального развития. Кроме того, студенты и школьники смогли напрямую пообщаться с потенциальными работодателями.

Участники также посетили заводы крупнопанельного домостроения и железобетонных изделий и стройплощадки жилых комплексов. Лучшие из них получили приглашения на стажировку, практику или повышение квалификации.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
