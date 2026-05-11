Похищенная нацистами 86 лет назад картина Тона Келдера обнаружена в Нидерландах

«Портрет молодой девушки» Тона Келдера был частью коллекции знаменитого нидерландского арт-дилера еврейского происхождения Жака Гудстиккера. Сам Гудстиккер был вынужден покинуть Нидерланды с приходом в страну нацистов. Его коллекция — более 1,1 тыс. картин — была лично осмотрена Германом Герингом и вывезена в Германию. Следы большинства произведений искусства из нее после этого затерялись.