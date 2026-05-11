«Сидите дома!»: голкипер нижегородцев наорал матом на трибуны после поражения

Недовольство игрока вызвали плакаты в поддержку бывшего главного тренера Алексея Шпилевского, отправленного в отставку в конце апреля. «Когда увидел это, чуть с ума не сошел. Не надо с такой поддержкой приходить. Пусть лучше приходят два-три человека, которые нас искренне будут поддерживать», — приводит слова Медведева сайт Matchtv.ru. Вратарь призвал тех, кто не согласен с политикой клуба, оставаться дома.