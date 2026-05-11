«Сидите дома!»: голкипер нижегородцев наорал матом на трибуны после поражения

Голкипер футбольного клуба «Пари НН» Никита Медведев в грубой форме отреагировал на акцию болельщиков, устроенную во время матча 29-го тура РПЛ против столичного ЦСКА. Встреча завершилась поражением нижегородцев со счетом 1:2, что еще сильнее осложнило их положение в турнирной таблице.

Недовольство игрока вызвали плакаты в поддержку бывшего главного тренера Алексея Шпилевского, отправленного в отставку в конце апреля. «Когда увидел это, чуть с ума не сошел. Не надо с такой поддержкой приходить. Пусть лучше приходят два-три человека, которые нас искренне будут поддерживать», — приводит слова Медведева сайт Matchtv.ru. Вратарь призвал тех, кто не согласен с политикой клуба, оставаться дома.

Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, после игры эмоции игрока достигли предела: «Вот, ваш тренер до этого довёл! Идите за своего тренера тогда болейте!» — крикнул Медведев болельщикам на трибуне, державшим плакат в поддержку Шпилевского. При этом игрок добавил нецензурное слово.

Генеральный директор клуба Виталий Карасёв выступил с официальными извинениями за поведение игрока, сославшись на тяжелое психологическое состояние команды после неудачной игры.

На данный момент «Пари НН» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, находясь в зоне вылета. Судьба нижегородцев в высшем дивизионе решится в заключительном туре сезона 17 мая, где команда встретится в гостях с казанским «Рубином», который в свою очередь проиграл сегодня московскому «Спартаку» со счетом 1:2.