В Калининградской области спасли тюленя, который запутался в рыболовной сети. На помощь животному пришли сотрудники МЧС. Об этом сообщили на странице ведомства «ВКонтакте».
«Сегодня от оператора “Системы-112” поступило сообщение о том, что в акватории Балтийского моря в районе Балтийской косы тюлень запутался в рыболовной сети. Прибывшие спасатели нашли и сняли сеть с шеи животного, не навредив ему», — рассказали в МЧС.
Тюленя осмотрели ветеринары. После этого животное выпустили обратно в море. На месте работали три сотрудника МЧС и одна единица техники поисково-спасательного отряда.
На калининградском побережье Балтийского моря обитает подвид длинномордого или серого тюленя.
Видео: МЧС Калининградской области.