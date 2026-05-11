В Калининградской области спасли тюленя, который запутался в рыболовной сети

На помощь животному пришли сотрудники МЧС.

В Калининградской области спасли тюленя, который запутался в рыболовной сети. На помощь животному пришли сотрудники МЧС. Об этом сообщили на странице ведомства «ВКонтакте».

«Сегодня от оператора “Системы-112” поступило сообщение о том, что в акватории Балтийского моря в районе Балтийской косы тюлень запутался в рыболовной сети. Прибывшие спасатели нашли и сняли сеть с шеи животного, не навредив ему», — рассказали в МЧС.

Тюленя осмотрели ветеринары. После этого животное выпустили обратно в море. На месте работали три сотрудника МЧС и одна единица техники поисково-спасательного отряда.

На калининградском побережье Балтийского моря обитает подвид длинномордого или серого тюленя. Что делать при встрече с этими животными и их детёнышами, читайте в материале по ссылке.

Видео: МЧС Калининградской области.

