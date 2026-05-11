Вратарь ФК «Пари НН» Никита Медведев раскритиковал фанатов клуба

— Хочу сказать о плакатах, которые все увидели в конце матча. Это — позор! Все эти люди, которые пришли, могут больше за нас не болеть и не поддерживать. Я такого нигде не видел! Команда бьётся всю игру, и когда я увидел эти плакаты, то чуть с ума не сошёл. Не надо нам такой поддержки! Пусть два-три человека приходят и искренне нас поддерживают. А те, кто это устраивают пусть дома сидят и за другуя команду болеют. Я тут два года ж… у рву за эту команду, а теперь смотрю на трибуну и вижу эти плакаты. В честь чего это? Я не понял. Ребята, сидите дома тогда, не надо нас так поддерживать! Те кто реально поддерживают, они придут и поддержат. А вас мы больше не ждём на трибунах, — заключил Никита Медведев.