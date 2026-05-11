Десять семей удостоены почётного звания «Трудовая династия Дона»

Такое решение принял губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в знак признания заслуг коллективов, сохраняющих верность семейным профессиям на протяжении поколений.
Поводом для награждения стали знаменательные даты промышленных предприятий области: 80-летие Азовского оптико-механического завода, а также 130-летие Таганрогского металлургического комбината и Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик».
Совокупный стаж участников династий варьируется от 84 до 213 лет. Представители трудовых династий не просто передают мастерство из поколения в поколение, но и вносят весомый вклад в развитие промышленного комплекса Дона и всей страны, обеспечивая стабильность и преемственность на своих предприятиях.