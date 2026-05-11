Reuters: Индия отказалась от попавшего под санкции СПГ из России

При этом недавно в СМИ появилась информация о том, что Москва и Нью-Дели договорились о подготовке к возобновлению прямых поставок в Индию российского сжиженного природного газа. Сообщалось, что Индия продолжит покупать нефть у России вне зависимости от того, станут ли США продлевать приостановку санкционных ограничений.