Reuters: Индия отказалась от попавшего под санкции СПГ из России

Индия отклонила предложение России о покупке сжиженного природного газа (СПГ), который подпадает под санкции США, несмотря на текущий дефицит топлива, усугубленный конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, заместитель главы Министерства энергетики России Павел Сорокин получил уведомление об отказе от подсанкционного СПГ во время своего визита в Индию 30 апреля. Решение Нью-Дели было озвучено на встречах с индийскими чиновниками, включая министра нефти Хардипа Сингха Пури.
Это уже вторая встреча сторон за последние два месяца. Один из источников уточнил, что выгрузка СПГ с российского завода «Портовая», находящегося под санкциями США, оказалась невозможной из-за позиции Индии, хотя именно она была указана как пункт назначения поставок газа в середине апреля.
Основной объем российского СПГ, который Индия готова покупать, не находится под санкциями и предназначен для Европы. При этом Москва стремится к заключению долгосрочных соглашений с Нью-Дели на поставку СПГ, а также удобрений, включая калий, фосфор и мочевину, говорится в материале.
При этом недавно в СМИ появилась информация о том, что Москва и Нью-Дели договорились о подготовке к возобновлению прямых поставок в Индию российского сжиженного природного газа. Сообщалось, что Индия продолжит покупать нефть у России вне зависимости от того, станут ли США продлевать приостановку санкционных ограничений.