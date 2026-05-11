В селе Филатовском в Свердловской области обновят здание школы № 11

Здание школы № 11 отремонтируют в селе Филатовском Свердловской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении муниципального заказчика.
Здание школы было построено в 1979 году, и с тех пор капитальный ремонт там не проводился. Поэтому перед началом работ специалисты вместе с педагогами провели комплексное обследование здания — от крыши до подвала. Учителя указали на проблемные места, которые были выявлены ранее. Это позволило точнее определить объем необходимых работ.
Сейчас в школе завершается первый этап обновления. Строители заканчивают демонтаж старого оборудования и конструкций и уже готовят здание к следующему этапу ремонта.
На время ремонта учебный процесс не прерывается. Школьники занимаются в соседнем селе, а для их ежедневной поездки организован трансфер. После завершения работ дети вернутся в обновленное здание с современными и светлыми классами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.