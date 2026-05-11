Трамп выбрал себе сопровождающих для поездки в Китай: кого возьмет с собой президент США

Белый дом предложил Маску и Куку сопровождать Трампа в поездке в Китай.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом пригласил ведущих американских бизнесменов сопровождать Дональда Трампа в ходе его визита в Китай. В числе приглашенных — основатель Tesla Илон Маск и глава Apple Тим Кук. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источник в администрации президента.

«Белый дом приглашает Илона Маска из Tesla, Тима Кука из Apple Inc., Келли Ортберга из Boeing, а также руководителей других крупных компаний сопровождать президента Дональда Трампа в его поездке в Китай на этой неделе», — следует из статьи.

По данным собеседника, перечень гостей не ограничивается технологическим сектором. В поездке также примут участие руководитель Goldman Sachs Дэвид Соломон, гендиректор Citigroup Джейн Фрейзер и президент Meta* Дина Пауэлл.

Напомним, что в ближайшее время в Китай также намерен нанести визит президент России Владимир Путин. Однако, как сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков, Путин не будет встречаться там с Трампом.

*- признана экстремистской и запрещена в России.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше