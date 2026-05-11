Гендиректор ФК «Пари НН» Виталий Карасёв извинился за Никиту Медведева

Руководитель клуба заявил, что важна любая поддержка.

После матча ФК «Пари НН» — ЦСКА (1:2) вратарь нижегородцев Никита Медведев жёстко раскритиковал фанатов клуба, что не осталось без внимания руководства.

Генеральный директор «парижан» Виталий Карасёв в своём аккаунте заявил следующее:

— Я сам бывший спортсмен, понимаю, каково это после обидного поражения. Конечно, эмоции захлестнули нашего лидера. Хочу извиниться перед болельщиками. И хочу также донести такую мысль, что для нас сейчас каждая поддержка, каждое внимание, каждый плакат, каждый флюид, каждая кричалка очень важна, потому что мы все хотим победить. И безразличных среди нас нет. Команда сегодня билась, старалась, но, к сожалению, мы проиграли. Готовимся к «Рубину». Будет организована логистика наших болельщиков, так что следите за новостями. Давайте верить в победу до конца!", — резюмировал функционер.

Добавим, что ФК «Пари НН» остался на 15-м месте перед заключительным туром в РПЛ, который пройдёт 17 мая.