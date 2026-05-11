В Псковской области обновят более 200 км дорог к местам воинской славы

Более 200 км дорог, ведущих к местам воинской славы и захоронениям защитников Отечества, обновят в Псковской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
В программу ремонта включены десятки маршрутов. Все они имеют важное социальное и историческое значение, поскольку обеспечивают подъезд к памятникам, братским могилам и воинским захоронениям. Сейчас дорожники уже работают на нескольких участках.
В частности, фрезерование старого покрытия ведется на трассах Невель — Язно — граница с Республикой Беларусь, Гривки — Новодети и Бежаницы — Сущево — Цевло. На этих объектах подрядчики готовят основание для дальнейшей укладки асфальта.
Параллельно ремонт продолжается на дороге Толкачево — Себеж — Заситино. Там работы идут сразу в два этапа: специалисты снимают изношенное покрытие и одновременно устраивают выравнивающий слой асфальта.
Наиболее продвинутый этап ремонта — на двух объектах в Порховском муниципальном округе. На дорогах Нестрино — Остров и Лудони — Павы — Боровичи фрезерование уже завершено, а выравнивающий слой асфальта уложен. Теперь подрядчики готовятся к следующим видам работ.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.