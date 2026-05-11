Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Псковской области обновят более 200 км дорог к местам воинской славы

В программу ремонта включены десятки маршрутов.

Более 200 км дорог, ведущих к местам воинской славы и захоронениям защитников Отечества, обновят в Псковской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.

В программу ремонта включены десятки маршрутов. Все они имеют важное социальное и историческое значение, поскольку обеспечивают подъезд к памятникам, братским могилам и воинским захоронениям. Сейчас дорожники уже работают на нескольких участках.

В частности, фрезерование старого покрытия ведется на трассах Невель — Язно — граница с Республикой Беларусь, Гривки — Новодети и Бежаницы — Сущево — Цевло. На этих объектах подрядчики готовят основание для дальнейшей укладки асфальта.

Параллельно ремонт продолжается на дороге Толкачево — Себеж — Заситино. Там работы идут сразу в два этапа: специалисты снимают изношенное покрытие и одновременно устраивают выравнивающий слой асфальта.

Наиболее продвинутый этап ремонта — на двух объектах в Порховском муниципальном округе. На дорогах Нестрино — Остров и Лудони — Павы — Боровичи фрезерование уже завершено, а выравнивающий слой асфальта уложен. Теперь подрядчики готовятся к следующим видам работ.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше