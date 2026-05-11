ВОЗ: Умер участник эвакуации с лайнера MV Hondius с хантавирусом

Умер сотрудник Гражданской гвардии Испании, участвовавший в эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он уточнил, что мужчина скончался 10 мая от сердечного приступа. Погибший принимал участие в операции, проводимой испанскими властями в координации с ВОЗ. Ее целью была безопасная эвакуация людей с судна MV Hondius в порту Пуэрто-де-Гранадилья на юге Тенерифе и их дальнейшая репатриация.
— Сотрудники экстренных служб, находившиеся на причале, немедленно приступили к реанимационным мероприятиям, но, к сожалению, спасти его не удалось, — написал Гебрейесус на своей странице в X.
8 мая у двух британцев, которые находились на борту круизного лайнера MV Hondius, выявили хантавирус. В тот же день в странах Европы выявили два новых случая заболевания, которое может являться хантавирусом. Первый случай зафиксировали у испанки, а второй — на островах Тристан-да-Кунья.