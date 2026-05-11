В Ростовской области работодателя заподозрили в организации незаконной миграции

В Азовском районе Ростовской области провели миграционный рейд на предприятии по производству рыбной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Во время проверки выявили 13 административных нарушений. Законодательство не соблюдали восемь человек. В частности, зафиксировали случаи нарушения режима пребывания в стране и ведения трудовой деятельности без патента.
Кроме того, работодателя уличили в семи случаях незаконного трудоустройства иностранцев и в пяти случаях предоставления жилых помещений нелегальным работникам.
— В настоящее время проводится проверка по признакам статьи «Организация незаконной миграции» (ст. 322.1 УК РФ). Состав преступления усматривается в предоставлении жилья, — сообщили в полиции.
