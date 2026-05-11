Под гимн страны: Машков, Хабенский, Неелова и более 200 артистов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Сегодня у Кремлёвской стены Российское театральное общество возложило цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла под государственный гимн страны. Среди участников — Владимир Машков, Константин Хабенский, Марина Неелова, Юрий Куклачёв, Елена Яковлева, Сергей Безруков, Надежда Бабкина, Александр Зацепин, Константин Райкин, Иван Олешко, Александр Домогаров, Мария Захарова, Александр Михайлов и ещё более 200 артистов. Второй год подряд это событие подтверждает сплочённость театрального сообщества в деле сохранения исторической памяти.