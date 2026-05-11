В центре соцобслуживания Светогорска в Ленобласти провели День беременных

Отдельное внимание уделили раннему сопровождению семей.

Источник: Национальные проекты России

День беременных прошел в Выборгском центре социального обслуживания «Добро пожаловать!» города Светогорска Ленинградской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в комитете по социальной защите населения региона.

Встреча объединила будущих мам и была направлена на то, чтобы рассказать им о доступных мерах поддержки, а также создать пространство для общения в спокойной и доброжелательной атмосфере.

Программа началась с информационной встречи со специалистами центра. Участницам подробно рассказали, на какую социальную помощь могут рассчитывать беременные женщины и молодые семьи. Речь шла о пособиях и выплатах, льготах, действующих программах поддержки, услугах центров социальной защиты, а также о возможностях получить консультации психологов и юристов.

Отдельное внимание специалисты уделили раннему сопровождению семей и мерам помощи в трудных жизненных ситуациях. Будущие мамы смогли задать вопросы и получить индивидуальные рекомендации с учетом своей жизненной ситуации.

После информационной части встреча продолжилась в более неформальной обстановке. За чаепитием участницы пообщались друг с другом и поделились опытом.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.