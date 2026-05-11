21 ветеран-блокадник ВОВ отправились из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург

21 ветеран-блокадник Великой Отечественной войны отправились из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. В путешествии они проведут пять дней.
В Санкт-Петербурге состоится торжественная встреча с руководителями ветеранских организаций города, пройдут экскурсии.
Нижегородцы впервые посетят музей «Дорога жизни» и мемориал «Разорванное кольцо» на Ладожском озере, возложат цветы к Вечному огню на Пискаревском кладбище, к мемориалу защитникам Ленинграда, побывают у памятников «Дневник Тани Савичевой» и «Цветок жизни», пройдутся по Петропавловской крепости, Петергофу, Екатерининскому парку Царского Села, увидят достопримечательности вечернего Санкт-Петербурга.
Возвратятся ветераны в Нижний Новгород — 16 мая. Эта поездка приурочена ко Дню Победы и организована уже в третий раз по инициативе губернатора Глеба Никитина.
В настоящее время в Нижегородской области проживает 106 ветеранов-блокадников.
Татьяна Забегалова — жительница блокадного Ленинграда:
«Я родилась в блокаду, и все мои родные похоронены на Пискаревском кладбище. А отец вообще погиб на Невском пяточке — 30 ноября 1941 года. Все родные у меня там, поэтому эта поездка значит для меня многое».
Тамара Капитанова — жительница блокадного Ленинграда:
«Это большое событие для нашей жизни. Это праздник со слезами на глазах. Быть в Ленинграде — великая честь».
Вадим Цыганов — заместитель министра социальной политики Нижегородской области:
«Ветераны очень энергичные и бодрые. Все в хорошем настроении. Они эту поездку ждут традиционно».