Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21 ветеран-блокадник ВОВ отправились из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге состоится торжественная встреча с руководителями ветеранских организаций города.

Источник: Время

21 ветеран-блокадник Великой Отечественной войны отправились из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. В путешествии они проведут пять дней.

В Санкт-Петербурге состоится торжественная встреча с руководителями ветеранских организаций города, пройдут экскурсии.

Нижегородцы впервые посетят музей «Дорога жизни» и мемориал «Разорванное кольцо» на Ладожском озере, возложат цветы к Вечному огню на Пискаревском кладбище, к мемориалу защитникам Ленинграда, побывают у памятников «Дневник Тани Савичевой» и «Цветок жизни», пройдутся по Петропавловской крепости, Петергофу, Екатерининскому парку Царского Села, увидят достопримечательности вечернего Санкт-Петербурга.

Возвратятся ветераны в Нижний Новгород — 16 мая. Эта поездка приурочена ко Дню Победы и организована уже в третий раз по инициативе губернатора Глеба Никитина.

В настоящее время в Нижегородской области проживает 106 ветеранов-блокадников.

Татьяна Забегалова — жительница блокадного Ленинграда:

«Я родилась в блокаду, и все мои родные похоронены на Пискаревском кладбище. А отец вообще погиб на Невском пяточке — 30 ноября 1941 года. Все родные у меня там, поэтому эта поездка значит для меня многое».

Тамара Капитанова — жительница блокадного Ленинграда:

«Это большое событие для нашей жизни. Это праздник со слезами на глазах. Быть в Ленинграде — великая честь».

Вадим Цыганов — заместитель министра социальной политики Нижегородской области:

«Ветераны очень энергичные и бодрые. Все в хорошем настроении. Они эту поездку ждут традиционно».