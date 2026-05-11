Карседо сделал громкое заявление по итогам матча "Спартака" с "Рубином"

Хуан Карседо заявил, что работа главным тренером московского «Спартака» стала для него самым большим вызовом в карьере.
Карседо сказал, что вызовом был каждый клуб, с которым он работал, что попросил учитывать «масштаб такого клуба как “Спартак”».
Также тренер заявил, что добился поставленной задачи.
Игроки московского «Спартака» выиграли в матче предпоследнего тура РПЛ против казанского клуба «Рубин». Спартак по итогам матча занял четвертую строчку в турнирной таблице. Он может войти в тройку лидеров, если в последнем туре он сумеет выиграть в ходе встрече с махачкалинским «Динамо», а «Локомотив» потерпит поражение в матче против ЦСКА.
