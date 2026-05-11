Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гастроэнтеролог Метелина предупредила об опасных для пищеварения ЗОЖ-трендах

Гастроэнтеролог Александра Метелина предостерегла сторонников здорового образа жизни от нескольких популярных, но потенциально вредных для пищеварения трендов.

Гастроэнтеролог Александра Метелина предостерегла сторонников здорового образа жизни от нескольких популярных, но потенциально вредных для пищеварения трендов.

Первой опасностью доктор назвала «идеально чистое питание», когда рацион сводится к минимуму здоровых, но однообразных продуктов, таких как брокколи на пару и гречка.

Метелина пояснила, что такое однообразие приводит к ухудшению состава кишечной микробиоты, что негативно сказывается не только на пищеварении, но и на иммунитете и психоэмоциональном состоянии.

Вторым вредным трендом, по мнению врача, является рекомендация резко увеличить в рационе количество овощей, семян и цельнозерновых продуктов.

— Резкое увеличение количества клетчатки без подготовки организма к этому изменению и без достаточного количества воды может закончиться вздутием живота или проблемами со стулом, — отметила доктор.

Метелина посоветовала с осторожностью относиться к интервальному голоданию. Длительные перерывы между приемами пищи могут негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте, спровоцировав боли.

Наконец, врач призвала отказаться от бесконтрольного приема БАДов. Метелина отметила, что их употребление без реальной необходимости может привести к медикаментозному гепатиту печени, передает Lenta.ru.

Диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, что в день стоит съедать не более одного протеинового батончика в качестве перекуса. Рассматривать его как полноценную замену приему пищи не стоит.