Гастроэнтеролог Метелина предупредила об опасных для пищеварения ЗОЖ-трендах

Гастроэнтеролог Александра Метелина предостерегла сторонников здорового образа жизни от нескольких популярных, но потенциально вредных для пищеварения трендов.
Первой опасностью доктор назвала «идеально чистое питание», когда рацион сводится к минимуму здоровых, но однообразных продуктов, таких как брокколи на пару и гречка.
Метелина пояснила, что такое однообразие приводит к ухудшению состава кишечной микробиоты, что негативно сказывается не только на пищеварении, но и на иммунитете и психоэмоциональном состоянии.
Вторым вредным трендом, по мнению врача, является рекомендация резко увеличить в рационе количество овощей, семян и цельнозерновых продуктов.
— Резкое увеличение количества клетчатки без подготовки организма к этому изменению и без достаточного количества воды может закончиться вздутием живота или проблемами со стулом, — отметила доктор.
Метелина посоветовала с осторожностью относиться к интервальному голоданию. Длительные перерывы между приемами пищи могут негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте, спровоцировав боли.
Наконец, врач призвала отказаться от бесконтрольного приема БАДов. Метелина отметила, что их употребление без реальной необходимости может привести к медикаментозному гепатиту печени, передает Lenta.ru.
Диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, что в день стоит съедать не более одного протеинового батончика в качестве перекуса. Рассматривать его как полноценную замену приему пищи не стоит.