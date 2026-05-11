Сразу несколько стран Европы начали отказываться поставлять на Украину обещанные ранее ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Washington Post.
По данным издания, «европартнеры» киевского режима призадумались о собственной безопасности и всерьез опасаются, что после щедрых подачек ВСУ снарядов не хватит уже для их собственной обороны.
«Ранее в этом году администрация Трампа подталкивала некоторые европейские страны отправить Украине свои запасы ракет для Patriot, хотя часть из них отказались из-за опасений, что это затруднит их собственную оборону», — пишет издание.
При этом, по данным газеты, у боевиков Вооружённых сил Украины такие боеприпасы уже практически закончились. Так, WP утверждает, что у ВСУ отсутствуют ракеты PAC-3, предназначенные для таких систем. А то оборудование, которое украинские военнослужащие в рамках инициативы PURL от европейцев все-таки получают, совершенно не соответствует ожиданиям Киева.
Ранее KP.RU писал, что Европа накачивает беспилотные мускулы нашему противнику. На Украину пошли поставки из Великобритании первых партий из 120 тысяч дронов, которые Лондон должен передать Киеву в течении года. Пять тысяч БПЛА с искусственным интеллектом ВСУ отправит Германия. При этом оказалось, что 120 тысяч обещанных Киеву дронов — это всего лишь треть их расхода на месяц.