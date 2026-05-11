Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок сбежал из российского детсада и попал под грузовик

Детский сад в Орле заплатит полмиллиона рублей за побег воспитанника.

Детский сад в Орле заплатит полмиллиона рублей за побег воспитанника. Шестилетний мальчик сбежал и попал под грузовик. Суд встал на сторону родителей, хотя администрация пыталась переложить вину на семью, пишет Mash.

Всё случилось в детсаду № 31 около десяти утра. Мальчик выбежал через открытую калитку, добрался до Московского шоссе и угодил под фуру. Ребёнок отделался ушибами, но после этого начал плохо спать и часто спрашивал у родителей про смерть.

В садике заявили, что мальчика никто не отпускал, а калитка открыта нараспашку всегда.

Мать и отец потребовали компенсацию. Суд постановил взыскать с учреждения 500 тысяч рублей. Если денег у сада не окажется, сумму взыщут с мэрии Орла. Мальчик по-прежнему ходит в тот же детсад — для семьи он остаётся самым удобным вариантом.

Читайте также: «Британских воспитателей обязали писать доносы на детей-»расистов".