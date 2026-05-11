Ребенок сбежал из российского детсада и попал под грузовик

Детский сад в Орле заплатит полмиллиона рублей за побег воспитанника. Шестилетний мальчик сбежал и попал под грузовик. Суд встал на сторону родителей, хотя администрация пыталась переложить вину на семью, пишет Mash.
Всё случилось в детсаду № 31 около десяти утра. Мальчик выбежал через открытую калитку, добрался до Московского шоссе и угодил под фуру. Ребёнок отделался ушибами, но после этого начал плохо спать и часто спрашивал у родителей про смерть.
В садике заявили, что мальчика никто не отпускал, а калитка открыта нараспашку всегда.
Мать и отец потребовали компенсацию. Суд постановил взыскать с учреждения 500 тысяч рублей. Если денег у сада не окажется, сумму взыщут с мэрии Орла. Мальчик по-прежнему ходит в тот же детсад — для семьи он остаётся самым удобным вариантом.
Читайте также: «Британских воспитателей обязали писать доносы на детей-»расистов".