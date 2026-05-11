WP: Страны Европы отказываются от программы закупки оружия для Украины у США

Некоторые страны Европы начали проявлять скептицизм в отношении инициативы PURL, направленной на ускорение поставок вооружений Украине через взносы стран НАТО. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, европейские чиновники обеспокоены нехваткой американского оружия, которая уже сказывается на их собственных оборонных заказах, и опасаются дальнейших задержек в поставках для украинцев. Один из неназванных европейских чиновников объяснил сомнения растущим недоверием и отсутствием прозрачности в расходовании средств.
— Союзники США в Европе все больше обеспокоены ключевой программой администрации (президента США Дональда) Трампа по вооружению Украины, поскольку война с Ираном истощает американские запасы, и некоторые страны задают вопросы о том, как Пентагон расходует средства… В последние месяцы некоторые европейские столицы стали более скептически относиться к программе PURL, — говорится в материале.
Ранее сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл заявил, что Министерство войны США задерживает передачу Украине ранее одобренной Конгрессом военной помощи на 400 миллионов долларов.