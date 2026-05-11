WP: Страны Европы отказываются от программы закупки оружия для Украины у США

— Союзники США в Европе все больше обеспокоены ключевой программой администрации (президента США Дональда) Трампа по вооружению Украины, поскольку война с Ираном истощает американские запасы, и некоторые страны задают вопросы о том, как Пентагон расходует средства… В последние месяцы некоторые европейские столицы стали более скептически относиться к программе PURL, — говорится в материале.