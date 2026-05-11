Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Риме, выиграв матче против представителя Испании Пабло Льямаса Руиса.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:2.
В матче между итальянцем Флавио Коболли и аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте определится следующий соперник Медеведева.
Медведеву 30 лет.
