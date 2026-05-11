Потомки эсэсовца прятали картину, которую нацисты украли у коллекционера еврея

Жак Гудстиккер, владевший грандиозной коллекцией из более чем 1100 полотен, был вынужден бежать из Нидерландов после прихода нацистов. Детектив Бранд, начав расследование, изучил аукционные записи 1940-х и обнаружил на обратной стороне найденного портрета выбитую цифру 92, которая полностью совпала с номером лота распродажи имущества Гудстиккера. Выяснилось, что картина была продана на аукционе генералу Сейфардту, который командовал голландским отрядом «Ваффен-СС» на Восточном фронте и был убит в 1943 году.