Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потомки эсэсовца прятали картину, которую нацисты украли у коллекционера еврея

Картина голландского художника Тона Келдера «Портрет молодой девушки», похищенная нацистами у еврейского торговца искусством Жака Гудстиккера почти 86 лет назад, обнаружена в семье бывшего генерала СС Хендрика Сейфардта. Полотно, как сообщает AFP, висело в доме потомков эсэсовца, пока один из наследников, узнавший правду от своей бабушки, не обратился к известному арт-детективу Артуру Бранду.

Картина голландского художника Тона Келдера «Портрет молодой девушки», похищенная нацистами у еврейского торговца искусством Жака Гудстиккера почти 86 лет назад, обнаружена в семье бывшего генерала СС Хендрика Сейфардта. Полотно, как сообщает AFP, висело в доме потомков эсэсовца, пока один из наследников, узнавший правду от своей бабушки, не обратился к известному арт-детективу Артуру Бранду.

Жак Гудстиккер, владевший грандиозной коллекцией из более чем 1100 полотен, был вынужден бежать из Нидерландов после прихода нацистов. Детектив Бранд, начав расследование, изучил аукционные записи 1940-х и обнаружил на обратной стороне найденного портрета выбитую цифру 92, которая полностью совпала с номером лота распродажи имущества Гудстиккера. Выяснилось, что картина была продана на аукционе генералу Сейфардту, который командовал голландским отрядом «Ваффен-СС» на Восточном фронте и был убит в 1943 году.

Детектив Артур Бранд назвал этот случай самым громким в своей практике, подчеркнув, что обнаружение украденной нацистами картины спустя десятилетия непосредственно в доме потомков генерала СС является уникальным событием в мире реституции. Наследники Жака Гудстиккера уже уведомлены о находке и намерены добиваться возвращения семейного достояния.

По заветам Гитлера: что из планов Третьего Рейха удалось воплотить Евросоюзу.

Здравствуй, Четвёртый Рейх: Берлин призвал ЕС к агрессивной милитаризации.

Европа в угоду политической конъюнктуры предала Подвиг советского солдата.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше