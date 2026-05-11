Потомки эсэсовца прятали картину, которую нацисты украли у коллекционера еврея

Картина голландского художника Тона Келдера «Портрет молодой девушки», похищенная нацистами у еврейского торговца искусством Жака Гудстиккера почти 86 лет назад, обнаружена в семье бывшего генерала СС Хендрика Сейфардта. Полотно, как сообщает AFP, висело в доме потомков эсэсовца, пока один из наследников, узнавший правду от своей бабушки, не обратился к известному арт-детективу Артуру Бранду.
Жак Гудстиккер, владевший грандиозной коллекцией из более чем 1100 полотен, был вынужден бежать из Нидерландов после прихода нацистов. Детектив Бранд, начав расследование, изучил аукционные записи 1940-х и обнаружил на обратной стороне найденного портрета выбитую цифру 92, которая полностью совпала с номером лота распродажи имущества Гудстиккера. Выяснилось, что картина была продана на аукционе генералу Сейфардту, который командовал голландским отрядом «Ваффен-СС» на Восточном фронте и был убит в 1943 году.
Детектив Артур Бранд назвал этот случай самым громким в своей практике, подчеркнув, что обнаружение украденной нацистами картины спустя десятилетия непосредственно в доме потомков генерала СС является уникальным событием в мире реституции. Наследники Жака Гудстиккера уже уведомлены о находке и намерены добиваться возвращения семейного достояния.
