В Германии задержали подростка по подозрению в подготовке теракта

Источник: РБК

В Гамбурге задержали 17-летнего гражданина Сирии по подозрению в подготовке теракта. Об этом со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры Гамбурга сообщает издание Bild.

По версии следствия, подросток планировал нападение в общественном месте. Cреди возможных целей называют торговый центр, бар и полицейский участок. Следователи считают, что он был связан с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, признана в России террористической и запрещена).

Суд выдал ордер на арест по подозрению в подготовке террористического акта и финансировании терроризма. Сейчас подросток находится под стражей. По данным прокуратуры, у подозреваемого обнаружили универсальные удобрения, жидкость для розжига, балаклаву и нож. Подростка задержали 7 мая.

Как пишет издание, ранее прокуратура уже назначала подростку психиатрическую экспертизу по другому расследованию, где его подозревали в связях с запрещенным объединением или участии в деятельности экстремистской организации.

В прошлом году по подозрению в распространении пропаганды ИГ в Германии был задержан 16-летний гражданин России. В соцсетях он открыто публиковал изображения с исламистской символикой и оружием.

