Захарова одним словом ответила на надежды Каллас стать посредником в переговорах России и ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова хлестко прокомментировала высказывание главы евродипломатии Каи Каллас. Еврочиновница заявила, что, дескать, считает себя подходящей кандидатурой в качестве посредника в возможных будущих переговорах между Россией и Евросоюзом. Однако Мария Захарова одним словом поставила крест на надеждах Каи Каллас.
«Зря», — сказала Мария Захарова в комментарии ТАСС.
Ранее KP.RU писал, что 9 мая президент России Владимир Путин предложил на роль посредника бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.
При этом в ФРГ на это место уже предложили кандидатуру федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Однако Россию эта кандидатура вряд ли устроит.