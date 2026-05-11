На каких улицах Калининграда не будет света во вторник

В Калининграде во вторник, 12 мая, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 света не будет на улицах:
Дарвина, 1−3, 5−7; Киевская, 32−34, 36, 38, 40, 108−108а, 110, 112−118; Советский проспект, 194, 196, 198, 200, 202, 204−204а, 218; Полецкого, 35−36а, 39−40а, 41−42, 42а-б, 43−44а, 45−46а, 47−50а, 51−51а, 52−56, 58−59, 59б, 61, 67, 72−72а; Гурьева, 5, 10, 12−12а.
С 9:00 до 20:00 свет отключат на:
проспект Мира, 49−51, 53−55, 57−59а; 1-й Октябрьский проезд, 2−8; 2-й Октябрьский проезд, 1−3, 5, 10.
