Шестой год подряд футзалисты «Торпедо» не могут преодолеть барьер ¼ финала

В этом сезоне торпедовцы были очень близки к тому, что впервые за шесть лет сыграть в полуфинале суперлиги чемпионата России по футзалу, но, увы, четвертьфинал мы вновь не смогли преодолеть.
Напомним, «Торпедо» серию до трёх побед начало с двух побед в Ухте. Нижегородцы всё могли решить на своей площадке, но действующие чемпионы России смогли сравнять счёт в противостоянии. И сегодня в Уфе в решающем пятом матче определялся участник полуфинала.
«Ухта» начала мощно, с высоким прессингом. В первом тайме хозяева логично выигрывали 2:0 и 3:1 (у нас отличился Дмитрий Зайцев). Но за считанные секунды до перерыва благодаря автоголу у нижегородцев замаячил шанс на спасение — 3:2. Однако во втором тайме представители Республики Коми целиком и полностью владели инициативой, что вылилось в разгромный счёт — 7:2.
Таким образом, «Ухта» выигрывает серию — 3:2.