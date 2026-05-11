Школы Ставрополья перевели на дистанционное обучение из-за непогоды

Занятия в школах и учреждениях профессионального образования в Ставропольском крае перевели в дистанционный формат до 13 мая из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
«С учетом предупреждений МЧС об опасных погодных явлениях, на 12 и 13 мая переводим школы и учреждения профессионального образования на дистант. В детских садах — режим свободного посещения», — написал он.
В Ставропольском крае действует режим повышенной готовности из-за погодных условий.
По данным МЧС Ставрополья, 12 мая в отдельных районах ожидается сильный дождь, ливень вместе с грозой, градом и сильный ветер до 20−25 м/с. До конца суток 13 мая в регионе также прогнозируются грозы, градобои и шквалистый ветер, сообщил Владимиров.
Накануне метель и шквалистый ветер обрушились на Ханты-Мансийский автономный округ. Из-за непогоды в районах Сургута были повалены деревья, некоторые частные дома остались без электричества. 11 мая занятия в школах города перевели в дистанционный формат.
